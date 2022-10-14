3 промилле: в Харькове остановили пьяного водителя, лишенного прав за пьянство
Очередного мертвецки пьяного водителя остановили патрульные в Харькове. Прибор Drager показал 3,08 промилле алкоголя в крови, что выше допустимой нормы более чем в 15 раз.
Водителя Ravon поймали на улице Пятихатской, он нарушил правила дорожного движения. К тому же оказалось, что он вообще не имел права садиться за руль по решению суда, ведь в течение года уже привлекался к админответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщают в пресс-службе управления патрульной полиции в Харьковской области.
На водителя копы составили административный протокол по ч.2 ст. 130 (отказ от освидетельствования на состояние наркотического опьянения) и вынесли постановление о наложении штрафа в 20400 гривен по ч.4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 18:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 промилле: в Харькове остановили пьяного водителя, лишенного прав за пьянство".