Синегубов: На Харьковщине три человека получили ранения из-за обстрелов

За прошедшие сутки в Купянском районе ранения получили 2 женщины 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов Харьковской области», — отметил Синегубов.

В г. Волчанск в результате обстрелов повреждено хозяйственное сооружение, в пгт Двуречная – жилые дома, произошли пожары.

На освобожденных от неприятеля территориях продолжается разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 413 взрывоопасных предметов.