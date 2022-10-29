Синегубов: На Харьковщине три человека получили ранения из-за обстрелов
За прошедшие сутки в Купянском районе ранения получили 2 женщины 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов Харьковской области», — отметил Синегубов.
В г. Волчанск в результате обстрелов повреждено хозяйственное сооружение, в пгт Двуречная – жилые дома, произошли пожары.
На освобожденных от неприятеля территориях продолжается разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 413 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 09:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Купянском районе ранения получили 2 женщины 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина, сообщил начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов.".