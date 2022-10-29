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Синегубов: На Харьковщине три человека получили ранения из-за обстрелов

09:19   29.10.2022
Оксана Якушко
Синегубов: На Харьковщине три человека получили ранения из-за обстрелов

За прошедшие сутки в Купянском районе ранения получили 2 женщины 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов Харьковской области», — отметил Синегубов.

В г. Волчанск в результате обстрелов повреждено хозяйственное сооружение, в пгт Двуречная – жилые дома, произошли пожары.

На освобожденных от неприятеля территориях продолжается разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 413 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 09:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Купянском районе ранения получили 2 женщины 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина, сообщил начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов.".