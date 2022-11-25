Укрзализныця восстановила пригородные поезда на деоккупированной Харьковщине
С 28 ноября начнут курсировать пригородные поезда в Золочев и Цуповку, сообщила Укрзализныця.
Пригородный поезд №6173/6174 будет отправляться из Золочева в 06:02 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 07:30. Обратно со станции Харьков-Пассажирский будет отправляться в 08:20 и прибывать в Золочев в 10:36.
Поезд №6177 отправляется из Золочева в 10:52 и прибывает на станцию Харьков-Пассажирский в 12:22.
Пригородный поезд №6176/6175 будет отправляться со станции Харьков-Пассажирский в 17:20 и прибывать в Золочев в 19:33. Обратно из Золочева отправится в 19:50 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 21:31.
Поезда будут делать остановки на следующих станциях:
разъезд 6 км, Основа ЭЦ, разъезд Новая Бавария, Минутка, Рыжей, Подворки, Заречанка, Скворцовка, Курортная, Пересечное, Яротовка, Черелино, Феськи, Рогозянка, 205 км, Черноглазовка и Сосновка.
Также с 28 ноября маршрут поездов Харьков — Слатино продлен до станции Цуповка. На маршруте используется удобный рельсовый автобус на 90 мест.
Пригородный поезд №6001/6002 будет отправляться со станции Цуповка в 06:06 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 07:15. Обратно со станции Харьков-Пассажирский отправится в 07:30 и прибывать на станцию Цуповка в 08:45.
Пригородный поезд №6003/6004 будет отправляться со станции Цуповка в 09:00 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 10:09. Обратно будет отправляться в 10:24 и прибывать в Цуповку в 11:39.
Поезд №6005 будет отправляться из Цуповки в 11:54 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 13:03.
Поезд №6006/6007 со станции Харьков-Пассажирский отправится в 17:15 и прибывает в Цуповку в 18:31. Из Цуповки отправляется в 18:46 и прибывает на конечную станцию в 19:55.
Остановки предусмотрены на станциях Южный пост, Северный пост, Подгородная, Лозовенька, Моторная, Дергачи, Новые Дергачи, Безруковка, Слатино, Прудянка.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 16:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 28 ноября начнут курсировать пригородные поезда в Золочев и Цуповку, сообщила Укрзализныця.".