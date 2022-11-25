Укрзализныця восстановила пригородные поезда на деоккупированной Харьковщине

С 28 ноября начнут курсировать пригородные поезда в Золочев и Цуповку, сообщила Укрзализныця.

Пригородный поезд №6173/6174 будет отправляться из Золочева в 06:02 и прибывать на станцию ​​Харьков-Пассажирский в 07:30. Обратно со станции Харьков-Пассажирский будет отправляться в 08:20 и прибывать в Золочев в 10:36.

Поезд №6177 отправляется из Золочева в 10:52 и прибывает на станцию ​​Харьков-Пассажирский в 12:22.

Пригородный поезд №6176/6175 будет отправляться со станции Харьков-Пассажирский в 17:20 и прибывать в Золочев в 19:33. Обратно из Золочева отправится в 19:50 и прибывать на станцию ​​Харьков-Пассажирский в 21:31.

Поезда будут делать остановки на следующих станциях:

разъезд 6 км, Основа ЭЦ, разъезд Новая Бавария, Минутка, Рыжей, Подворки, Заречанка, Скворцовка, Курортная, Пересечное, Яротовка, Черелино, Феськи, Рогозянка, 205 км, Черноглазовка и Сосновка.

Также с 28 ноября маршрут поездов Харьков — Слатино продлен до станции Цуповка. На маршруте используется удобный рельсовый автобус на 90 мест.

Пригородный поезд №6001/6002 будет отправляться со станции Цуповка в 06:06 и прибывать на станцию ​​Харьков-Пассажирский в 07:15. Обратно со станции Харьков-Пассажирский отправится в 07:30 и прибывать на станцию ​​Цуповка в 08:45.

Пригородный поезд №6003/6004 будет отправляться со станции Цуповка в 09:00 и прибывать на станцию ​​Харьков-Пассажирский в 10:09. Обратно будет отправляться в 10:24 и прибывать в Цуповку в 11:39.

Поезд №6005 будет отправляться из Цуповки в 11:54 и прибывать на станцию ​​Харьков-Пассажирский в 13:03.

Поезд №6006/6007 со станции Харьков-Пассажирский отправится в 17:15 и прибывает в Цуповку в 18:31. Из Цуповки отправляется в 18:46 и прибывает на конечную станцию ​​в 19:55.

Остановки предусмотрены на станциях Южный пост, Северный пост, Подгородная, Лозовенька, Моторная, Дергачи, Новые Дергачи, Безруковка, Слатино, Прудянка.