C 23:00 до 5:00: на Харьковщине сократили комендансткий час
В Харьковской области сократили комендантский час. С сегодняшнего дня он будет длиться с 23:00 до 05:00.
Как сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов, такое решение принято в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы.
«Это решение согласовали с военным руководством. Сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа. Условия комендантского часа не изменились: запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств», — написал глава ХОВА.
О том, что есть предложение от бизнеса изменить время комендантского часа, Синегубов сообщал 30 ноября.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 17:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сократили комендантский час. С сегодняшнего дня он будет длиться с 23:00 до 05:00.".