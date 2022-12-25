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Российская армия провела атаку в районе Купянска на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:25   25.12.2022
Елена Нагорная
Российская армия провела атаку в районе Купянска на Харьковщине — Генштаб

Силы обороны отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.

Кроме этого, захватчики обстреляли районы по меньшей мере 22 населенных пунктов региона.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудиевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Нестерно, Землянки, Хатнее и Амбарное.

Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Россияне осуществили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крохмальное.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 07:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.".