Российская армия провела атаку в районе Купянска на Харьковщине — Генштаб
Силы обороны отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.
Кроме этого, захватчики обстреляли районы по меньшей мере 22 населенных пунктов региона.
На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудиевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Нестерно, Землянки, Хатнее и Амбарное.
Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Россияне осуществили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крохмальное.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 07:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.".