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ХОВА заплатила 82,3 млн на строительство фортификаций фирме депутата ОПЗЖ

Общество 17:59   20.01.2023
Оксана Горун
ХОВА заплатила 82,3 млн на строительство фортификаций фирме депутата ОПЗЖ

ХАЦ сообщает, что к поставкам материалов для фортификаций на Харьковщине причастна компания, один из учредителей которой — не только член запрещенной пророссийской партии, но и имеет «российский след».

По информации антикоррупционеров, в конце декабря минувшего года департамент ЖКХ Харьковской ОВА перечислил 82,3 млн грн на строительство фортификационных сооружений ООО «Слободская строительная компания 1».  Средства выделили в рамках областной программы теробороны. По данным Единого реестра публичных средств, на эту сумму у фирмы закупят колючую проволоку и канаты.

«Что касается компании ООО «Слобожанская строительная компания 1», то она была основана в середине ноября 2022 года. Директором фирмы указан Виктор Лымаренко. Основателями, кроме Лымаренко, являются Никита Рожков, Андрей Колос, Андрей Строгий и Александр Сорочинский. Никита Рожков – депутат Харьковского райсовета, прошедший по списку ОПЗЖ. Он —  среди соучредителей ООО «Отель Кирофф», ООО «Майами менеджмент», ООО «Техноинжиниринг-Харьков» и т.д. Стоит отметить, что среди учредителей ООО «Отель Кирофф» еще в начале 2022 года была Светлана Рожкова, которую аналитическая система YouControl показывает как гражданку РФ», — сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

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Антикоррупционеры выяснили, что в Белгороде есть фирма «Промдизайн», владелица которой все та же Рожкова Светлана Анатольевна, которая начала числиться основательницей фирмы с 2018 года — вместо… Лымаренко Виктора Викторовича.

Документы ХАЦ Лымаренко, Рожков - РФ
Фото: ХАЦ

«В российском реестре к этой фирме привязан номер телефона 7 472 220-03-33. К такому же номеру привязана другая фирма «Белгородский промтранспроект». Директором фирмы указан Рожков Александр Вячеславович. Человек с таким ФИО и гражданством РФ был среди учредителей ООО «Дюна», владельцами которой являются Виктор Лымаренко и Никита Рожков. Что касается «Белгородский промтранспроекта», то эта фирма получила за последние годы российских государственных подрядов на сумму более 100 млн рублей. Среди заказчиков есть «Газпром», — отметили в ХАЦ.

Подытоживая перечисление обнаруженных фактов харьковские общественники отметили, что к такому выбору подрядчика ХОВА возникают вопросы, «когда недавно созданная фирма сразу, за пару дней до Нового года, получает десятки миллионов на оборону и имеет основателя, чья семья активно ведет бизнес в стране-агрессоре».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 17:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХАЦ сообщает, что к поставкам материалов для фортификаций на Харьковщине причастна компания, один из учредителей которой — не только член запрещенной пророссийской партии, но и имеет «российский след»".