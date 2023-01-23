Прокуратура Харькова через суд вернула землю, где стоит незаконный элитный дом

Через суд обязали предприятие снести незаконную элитную новостройку и вернуть земельный участок стоимостью почти 7 млн. гривен, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Суд удовлетворил иск руководителя Шевченковской окружной прокуратуры Харькова к ООО вернуть земельный участок стоимостью почти 7 млн. гривен.

В Харькове по улице Юлия Чигирина вели строительство многоэтажного жилого комплекса, который состоит из трех домов по 10 этажей, где будут расположены офисные и торговые помещения, а также 615 квартир и паркинг на 200 паркомест.

Однако этот земельный участок, где ООО ведет строительство одного из 10-этажных домов, относится к землям коммунальной собственности громады Харькова. Какие-либо права на нее частным юридическим или физическим лицам не передавали, что подтверждают выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра.

Ситуация не только ограничивает право собственности Харьковского горсовета по пользованию и распоряжению участком, но и приводит к нерациональной застройке города.

Указанные нарушения стали основанием, чтобы прокуратура обратилась с иском.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск окружной прокуратуры. Теперь предприятие обязано вернуть Харьковской территориальной громаде в лице Харьковского горсовета земельный участок, предварительно привести его в пригодное для использования состояние, которое существовало до начала строительства. ООО должно снести самостоятельно построенную многоэтажку.

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