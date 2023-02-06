Вместо Терехова. ОП может ввести военную администрацию в Харькове
Президент может ввести в Харькове военную администрацию по примеру того, как она уже действует в Киеве, сообщает Главком со ссылкой на собственные источники в ХОВА.
Вероятное повторное наступление российских оккупантов может стать причиной того, что возможно введут городскую военную администрацию в Харькове.
«На самом же деле идея ограничить полномочия нынешнего городского головы Игоря Терехова созрела на Банковой давно. В последние месяцы его отношения с центром явно испортились. Объяснений этому несколько: его политический патрон, народный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович находится вне Украины и уже составил мандат», — утверждает источник.
Чем дальше, тем больше Терехов играет в свою игру, хотя во время военного положения и в ожидании возможного нового российского наступления на прифронтовую и пограничную область эти конфликты не выходят. Но мэр, кроме кресла Кернеса, унаследовавший от него еще и ключевые фракции в облсовете и горсовете, имеет в руках весомый инструмент для того, чтобы проявлять нрав. Да, уже были прецеденты срыва заседаний облсовета именно усилиями Блока Кернеса.
Хотя Терехов и начальник Харьковской обладминистрации Олег Синегубов пытаются показать, что действуют в связке, иногда принадлежность к разным лагерям сказывается. К примеру, мэр в своем стиле «хозяйственника» публично обращался к председателю ХОГА и Харьковоблэнерго с требованиями составить четкие графики отключения электроэнергии и строго их соблюдать. Впрочем, похоже, что такую самостоятельность Терехову оставалось недолго проявлять. Харьков – один из тех городов, где введение военной администрации в ближайшее время является наиболее реальной перспективой.
Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия.
6 февраля нардеп Абрамович сдал мандат, народные избранники поддержали это 317 голосами.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 17:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент может ввести в Харькове военную администрацию по примеру того, как она уже действует в Киеве, сообщает Главком со ссылкой на собственные источники в ХОВА.".