Live
  • Среда 08.02.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Япония хочет дать деньги на восстановление разрушенных объектов Харьковщины

Общество 19:41   08.02.2023
Елена Нагорная
Япония хочет дать деньги на восстановление разрушенных объектов Харьковщины Фото: ХОВА

Японские партнеры планируют предоставить грант на восстановление поврежденных или разрушенных объектов Харьковской области. Каких именно — сейчас обсуждается.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА по итогам встречи главы ХОВА Олега Синегубова и исполнительного советника компании PADECO Co., Ltd. Йохей Сома.

Сейчас необходимо определить конкретные объекты, которые смогут восстановить с помощью японского гранта, отметил Йохей Сома.

«Очень уважаю то, что Украина делает сейчас. Мы попробуем помочь как можно лучше. Я приехал в Харьков, чтобы собственными глазами посмотреть, чем мы можем помочь. Вскоре Японское агентство международного сотрудничества (JICA) будет проводить проект, благодаря которому сможем восстановить определенные объекты на Харьковщине», — сказал Сома.

В ХОВА напомнили, что во время полномасштабного вторжения в регионе был поврежден и разрушен 2421 объект жизнеобеспечения, 813 учебных заведений, 362 учреждения культуры, 271 учреждение здравоохранения.

Читайте также: Харьков будет отстраивать не только «Жилстрой-1», он не монополист — Терехов

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:41
Япония хочет дать деньги на восстановление разрушенных объектов Харьковщины
19:14
Два человека погибли в Купянском районе вследствие артобстрела — Синегубов
18:46
Армия РФ нанесла авиаудары неподалеку Казачьей Лопани и Олейниково — Генштаб
18:31
В Изюме еженедельно перезахороняют тела 10-12 погибших в оккупации (видео)
17:09
Стало известно, кто на Харьковщине получит 42 тонны стройматериалов гумпомощи

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Япония хочет дать деньги на восстановление разрушенных объектов Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 19:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Японские партнеры планируют предоставить грант на восстановление поврежденных или разрушенных объектов Харьковской области. Каких именно — сейчас обсуждается.".