Япония хочет дать деньги на восстановление разрушенных объектов Харьковщины
Японские партнеры планируют предоставить грант на восстановление поврежденных или разрушенных объектов Харьковской области. Каких именно — сейчас обсуждается.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА по итогам встречи главы ХОВА Олега Синегубова и исполнительного советника компании PADECO Co., Ltd. Йохей Сома.
Сейчас необходимо определить конкретные объекты, которые смогут восстановить с помощью японского гранта, отметил Йохей Сома.
«Очень уважаю то, что Украина делает сейчас. Мы попробуем помочь как можно лучше. Я приехал в Харьков, чтобы собственными глазами посмотреть, чем мы можем помочь. Вскоре Японское агентство международного сотрудничества (JICA) будет проводить проект, благодаря которому сможем восстановить определенные объекты на Харьковщине», — сказал Сома.
В ХОВА напомнили, что во время полномасштабного вторжения в регионе был поврежден и разрушен 2421 объект жизнеобеспечения, 813 учебных заведений, 362 учреждения культуры, 271 учреждение здравоохранения.
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Японские партнеры планируют предоставить грант на восстановление поврежденных или разрушенных объектов Харьковской области. Каких именно — сейчас обсуждается.".