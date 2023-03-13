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Эвакуация 17 раненых из Дементиевки за день: история харьковского разведчика

Общество 13:29   13.03.2023
Виктория Яковенко
Эвакуация 17 раненых из Дементиевки за день: история харьковского разведчика Фото: Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ

Разведчик бригады «Спартан» с позывным «Москаль» рассказал про освобождение Русской Лозовой и Дементиевки. Сейчас подразделение военного уничтожает логистические узлы и артиллерийские расчеты противника на Бахмутском направлении.

Интервью с бойцом опубликовали в YouTube Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. «Москаль» служит в Нацгвардии три года. Сейчас он разведчик. Работает в одной из боевых групп. В отсутствие командира возглавляет ее. Военный участвовал в освобождении Русской Лозовой.

Гвардеец "Москаль"
Фото: Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ

«В Русской Лозовой в Харьковской области мы совместно с «Кракеном» проводили «зачистку». Населенный пункт был освобожден. Очень сложная ситуация была в Дементиевке. Там мы понесли определенные потери. Однако задача, поставленная высшим руководством, была выполнена. Я эвакуировал оттуда за один день 17 раненых. К счастью, все выжили», — рассказал разведчик.

Эвакуация из Дементиевки
Фото: Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ

Подразделение, где воюет «Москаль», кроме наземной разведки, занимается аэроразведкой. Гвардейцы обнаруживают цели, передают координаты артиллеристам, а те их уничтожают.

«Когда противник отступил немного дальше от Харькова, мы находили места, где дислоцировалась российская артиллерия. Совершали вылазки в тыл противника, миновали пути отхода врага. Когда его поджимали наши подразделения, он отступал и наталкивался на уже подготовленные нами «сюрпризы», — сообщил «Москаль».

Военный отметил, что в Бахмуте приходится чаще работать против пехоты.

«Одна из российских бригад, стояла против нас возле Харькова, на Дементиевке, на Прудянке, затем переместилась на Майорск, и мы снова с ними встретились уже здесь, в частном секторе Бахмута», — добавил разведчик.

«Москаль» заявил, что не стоит недооценивать врага. Ведь он использует не только плохо обученных мобилизованных. По словам разведчика, «Вагнеры» более подготовлены к боям.

«Их готовила «старая гвардия» ЧВК, прошедшая Донбасс и Сирию. Они занимают должности командиров отделений, взводов для этих «мобиков» и «зеков». Наше счастье, что у них нет достаточно времени на формирование их живучести. Происходит естественный отбор тех, у кого есть лучшие боевые инстинкты. Последние наши бои в Бахмуте были именно со штатными российскими военными, знающими, что такое тактика, как правильно наступать, что делать», — заявил «Москаль».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 13:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведчик бригады «Спартан» с позывным «Москаль» рассказал про освобождение Русской Лозовой и Дементиевки. Сейчас подразделение военного уничтожает логистические узлы и артиллерийские расчеты противника на Бахмутском направлении".