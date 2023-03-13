Эвакуация 17 раненых из Дементиевки за день: история харьковского разведчика
Разведчик бригады «Спартан» с позывным «Москаль» рассказал про освобождение Русской Лозовой и Дементиевки. Сейчас подразделение военного уничтожает логистические узлы и артиллерийские расчеты противника на Бахмутском направлении.
Интервью с бойцом опубликовали в YouTube Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. «Москаль» служит в Нацгвардии три года. Сейчас он разведчик. Работает в одной из боевых групп. В отсутствие командира возглавляет ее. Военный участвовал в освобождении Русской Лозовой.
«В Русской Лозовой в Харьковской области мы совместно с «Кракеном» проводили «зачистку». Населенный пункт был освобожден. Очень сложная ситуация была в Дементиевке. Там мы понесли определенные потери. Однако задача, поставленная высшим руководством, была выполнена. Я эвакуировал оттуда за один день 17 раненых. К счастью, все выжили», — рассказал разведчик.
Подразделение, где воюет «Москаль», кроме наземной разведки, занимается аэроразведкой. Гвардейцы обнаруживают цели, передают координаты артиллеристам, а те их уничтожают.
«Когда противник отступил немного дальше от Харькова, мы находили места, где дислоцировалась российская артиллерия. Совершали вылазки в тыл противника, миновали пути отхода врага. Когда его поджимали наши подразделения, он отступал и наталкивался на уже подготовленные нами «сюрпризы», — сообщил «Москаль».
Военный отметил, что в Бахмуте приходится чаще работать против пехоты.
«Одна из российских бригад, стояла против нас возле Харькова, на Дементиевке, на Прудянке, затем переместилась на Майорск, и мы снова с ними встретились уже здесь, в частном секторе Бахмута», — добавил разведчик.
«Москаль» заявил, что не стоит недооценивать врага. Ведь он использует не только плохо обученных мобилизованных. По словам разведчика, «Вагнеры» более подготовлены к боям.
«Их готовила «старая гвардия» ЧВК, прошедшая Донбасс и Сирию. Они занимают должности командиров отделений, взводов для этих «мобиков» и «зеков». Наше счастье, что у них нет достаточно времени на формирование их живучести. Происходит естественный отбор тех, у кого есть лучшие боевые инстинкты. Последние наши бои в Бахмуте были именно со штатными российскими военными, знающими, что такое тактика, как правильно наступать, что делать», — заявил «Москаль».
Читайте также: Как начальник ГУР Буданов в Харьковской области село штурмовал (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Эвакуация 17 раненых из Дементиевки за день: история харьковского разведчика»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведчик бригады «Спартан» с позывным «Москаль» рассказал про освобождение Русской Лозовой и Дементиевки. Сейчас подразделение военного уничтожает логистические узлы и артиллерийские расчеты противника на Бахмутском направлении".