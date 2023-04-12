На Харьковщине проводят контролируемые подрывы: где будет слышно

В ХОВА предупредили о том, что взрывы могут услышать жители Изюмского района на Харьковщине.

«В 11:00 на территории Боровской громады пиротехники проведут контролируемые взрывы. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — сообщила пресс-служба ХОВА.

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Также директор департамента гражданской защиты проинформировал «Суспільне» о том, что подрывы проведут еще в одном населенном пункте не Изюмщине — а именно в селе Довгалевка.