На Харьковщине проводят контролируемые подрывы: где будет слышно
В ХОВА предупредили о том, что взрывы могут услышать жители Изюмского района на Харьковщине.
«В 11:00 на территории Боровской громады пиротехники проведут контролируемые взрывы. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — сообщила пресс-служба ХОВА.
Читайте также: В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы
Также директор департамента гражданской защиты проинформировал «Суспільне» о том, что подрывы проведут еще в одном населенном пункте не Изюмщине — а именно в селе Довгалевка.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине проводят контролируемые подрывы: где будет слышно»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили о том, что взрывы могут услышать жители Изюмского района на Харьковщине".