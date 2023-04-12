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На Харьковщине проводят контролируемые подрывы: где будет слышно

11:05   12.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине проводят контролируемые подрывы: где будет слышно

В ХОВА предупредили о том, что взрывы могут услышать жители Изюмского района на Харьковщине.

«В 11:00 на территории Боровской громады пиротехники проведут контролируемые взрывы. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — сообщила пресс-служба ХОВА.

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    • Также директор департамента гражданской защиты проинформировал «Суспільне» о том, что подрывы проведут еще в одном населенном пункте не Изюмщине — а именно в селе Довгалевка.

    Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили о том, что взрывы могут услышать жители Изюмского района на Харьковщине".