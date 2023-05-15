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На взятке в $3 млн задержан глава Верховного суда Князев — СМИ: информация САП

Политика 23:09   15.05.2023
Елена Нагорная
На взятке в $3 млн задержан глава Верховного суда Князев — СМИ: информация САП Фото: focus.ua

Детективы НАБУ разоблачили на взятке в 3 миллиона долларов председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Об этом пишут издания «Цензор.НЕТ» и «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в НАБУ.

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что совместно с НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВС.

«Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали позже», — говорится в публикации.


Фото: САП

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что речь идет о 2,7 миллиона долларов.

Издание «Страна» со ссылкой на источники пишет, что взятка, по подозрению в получении которой задержали Князева, была от олигарха Константина Жеваго. В отношении последнего расследуется дело о банкротстве банка «Финансы и кредит». Украина запросила его экстрадицию, однако Франция в ней отказала.

Всеволод Князев является председателем Верховного суда Украины с 1 декабря 2021 года.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 23:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Детективы НАБУ разоблачили на взятке в 3 миллиона долларов председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.".