На взятке в $3 млн задержан глава Верховного суда Князев — СМИ: информация САП

Детективы НАБУ разоблачили на взятке в 3 миллиона долларов председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Об этом пишут издания «Цензор.НЕТ» и «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в НАБУ.

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что совместно с НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВС.

«Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали позже», — говорится в публикации.



Фото: САП

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что речь идет о 2,7 миллиона долларов.

Издание «Страна» со ссылкой на источники пишет, что взятка, по подозрению в получении которой задержали Князева, была от олигарха Константина Жеваго. В отношении последнего расследуется дело о банкротстве банка «Финансы и кредит». Украина запросила его экстрадицию, однако Франция в ней отказала.

Всеволод Князев является председателем Верховного суда Украины с 1 декабря 2021 года.