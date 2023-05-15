На взятке в $3 млн задержан глава Верховного суда Князев — СМИ: информация САП
Детективы НАБУ разоблачили на взятке в 3 миллиона долларов председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.
Об этом пишут издания «Цензор.НЕТ» и «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в НАБУ.
В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что совместно с НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВС.
«Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали позже», — говорится в публикации.
Фото: САП
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что речь идет о 2,7 миллиона долларов.
Издание «Страна» со ссылкой на источники пишет, что взятка, по подозрению в получении которой задержали Князева, была от олигарха Константина Жеваго. В отношении последнего расследуется дело о банкротстве банка «Финансы и кредит». Украина запросила его экстрадицию, однако Франция в ней отказала.
Всеволод Князев является председателем Верховного суда Украины с 1 декабря 2021 года.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На взятке в $3 млн задержан глава Верховного суда Князев — СМИ: информация САП»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 23:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Детективы НАБУ разоблачили на взятке в 3 миллиона долларов председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.".