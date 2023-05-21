Зеленский подтвердил потерю Бахмута — Reuters: Никифоров опровергает (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Джо Байденом в Японии заявил, что не уверен, что ВСУ контролируют уничтоженный россиянами город Бахмут Донецкой области.

«Я думаю, что нет», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, остается ли город под контролем Киева, пишет Reuters.

«На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах», — сказал Зеленский.

«Вы должны понимать, что ничего нет. Они уничтожили все», — цитирует президента издание DW.

При этом спикер Зеленского Сергей Никифоров пишет, что, наоборот, президент опроверг взятие Бахмута.

Напомним, 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута и заявил, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его «оборону» солдатам Минобороны РФ и уйдут.

«Заявленная Пригожиным победа над оставшимися районами Бахмута носит чисто символический характер, даже если это правда. Последние несколько городских кварталов восточного Бахмута, которые, по утверждению Пригожина, были захвачены силами группы Вагнера, не имеют ни тактического, ни оперативного значения. Их захват не дает российским войскам важной в оперативном отношении территории для продолжения наступательных операций или какой-либо особенно сильной позиции для защиты от возможных украинских контратак», — прокомментировали это заявление аналитики ISW.

Также они предположили, что войска Вагнера вряд ли смогут успешно провести контролируемый отход из Бахмута, находясь в контакте с украинскими войсками.