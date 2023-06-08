12 многоквартирных жилых домов отстроят в Дергачах под Харьковом – Синегубов

В Дергачевской громаде уже стартовали работы по восстановлению жилья, будут отстроены сразу 2 квартала, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В первую очередь в Дергачах будут восстанавливать многоквартирные дома, которые по сравнению с другими имеют небольшие повреждения. Работы проводят в кооперации с местным и областным бюджетами, чтобы успеть восстановить до отопительного сезона жилье и люди могли заселиться.

«В ближайшее время запланировали отстроить в Дергачах 12 многоквартирных жилых домов. Ключевая задача в том, чтобы восстановление происходило комплексно. Будут отстроены сразу 2 квартала. А это не только дома, это мобильные котельные для отопления, термомодернизация жилья и бомбоубежища», — сообщил Синегубов.

Отстроенные кварталы должны стать еще более комфортными, уютными и безопасными, чем были, пообещал начальник ХОВА.

Читайте также: На Харьковщине до конца месяца приостановят движение электричек к границе