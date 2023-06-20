Последствия обстрелов Харьковщины: фото полиции
Фото: ГУНП в Харьковской области
В полиции показали очередные результаты террористической деятельности армии РФ.
«В городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеских обстрелов поврежден многоквартирный дом и частное домовладение. У поселков Ковшаровка и Глушковка Купянского района произошли лесные пожары. В течение суток россияне обстреливали села Гурьев Казачок, Уды, Казачья Лопань, Липцы, Старица, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западная, Ивашки и другие», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Пожары в хвойных лесах на Харьковщине: огонь мог перекинуться на поселок
На места «прилетов» выезжали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производств по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Последствия обстрелов Харьковщины: фото полиции»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции показали очередные результаты террористической деятельности армии РФ".