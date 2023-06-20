Live
  • Вторник 20.06.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

Последствия обстрелов Харьковщины: фото полиции

10:29   20.06.2023
Оксана Горун
Последствия обстрелов Харьковщины: фото полиции Фото: ГУНП в Харьковской области

В полиции показали очередные результаты террористической деятельности армии РФ.

«В городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеских обстрелов поврежден многоквартирный дом и частное домовладение. У поселков Ковшаровка и Глушковка Купянского района произошли лесные пожары. В течение суток россияне обстреливали села Гурьев Казачок, Уды, Казачья Лопань, Липцы, Старица, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западная, Ивашки и другие», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Пожары в хвойных лесах на Харьковщине: огонь мог перекинуться на поселок

На места «прилетов» выезжали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производств по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов Харьковщины 19 июня 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 19 июня 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 19 июня 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 19 июня 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)
ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)
20.06.2023
Ракетная угроза для Харьковщины — объявили Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Ракетная угроза для Харьковщины — объявили Воздушные силы ВСУ (обновлено)
20.06.2023
Последние две недели враг несколько изменил свою тактику — Синегубов
Последние две недели враг несколько изменил свою тактику — Синегубов
19.06.2023
Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника
Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника
19.06.2023
Ночная атака: по Украине били «Шахедами» и ракетами С-300
Ночная атака: по Украине били «Шахедами» и ракетами С-300
20.06.2023
В Харькове завтра более чем на два месяца перекроют дорогу: подробности
В Харькове завтра более чем на два месяца перекроют дорогу: подробности
19.06.2023

Новости по теме:

10:29
Последствия обстрелов Харьковщины: фото полиции
08:39
На Харьковщине из-за обстрелов произошли лесные пожары — Синегубов
07:49
В Волчанске из-за обстрела загорелся многоквартирный дом (фото)
07:31
Авиаудары и обстрелы Харьковщины за сутки: данные Генштаба
21:00
Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника

  • Категории: Без рубрики; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Последствия обстрелов Харьковщины: фото полиции»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 10:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции показали очередные результаты террористической деятельности армии РФ".