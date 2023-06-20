Последствия обстрелов Харьковщины: фото полиции

В полиции показали очередные результаты террористической деятельности армии РФ.

«В городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеских обстрелов поврежден многоквартирный дом и частное домовладение. У поселков Ковшаровка и Глушковка Купянского района произошли лесные пожары. В течение суток россияне обстреливали села Гурьев Казачок, Уды, Казачья Лопань, Липцы, Старица, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западная, Ивашки и другие», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На места «прилетов» выезжали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производств по фактам нарушения законов и обычаев войны.