В селах неподалеку от Харькова трижды будут отключать свет почти на весь день

Отключения коснутся трех сел Дергачевской громады: Безруков, Слатиного и Прудянки. Свет будет пропадать с 5 по 7 июля.

«Вниманию жителей Безруков, Слатиного и Прудянки! С 5 по 7 июля будут проходить ремонтные работы в сети электроснабжения. Отключение электроэнергии запланировано с 09:00 до 17:00», — предупредил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Отметим, перечисленные села длительное время в 2022 году находились на линии боев и в «серой» зоне. Их жители провели без электричества более полугода.