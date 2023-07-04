В селах неподалеку от Харькова трижды будут отключать свет почти на весь день
Отключения коснутся трех сел Дергачевской громады: Безруков, Слатиного и Прудянки. Свет будет пропадать с 5 по 7 июля.
«Вниманию жителей Безруков, Слатиного и Прудянки! С 5 по 7 июля будут проходить ремонтные работы в сети электроснабжения. Отключение электроэнергии запланировано с 09:00 до 17:00», — предупредил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
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Отметим, перечисленные села длительное время в 2022 году находились на линии боев и в «серой» зоне. Их жители провели без электричества более полугода.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключения коснутся трех сел Дергачевской громады: Безруков, Слатиного и Прудянки. Свет будет пропадать с 5 по 7 июля".