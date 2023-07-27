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Допустил некачественный ремонт дорог: на Харьковщине разоблачили чиновника

Общество 12:18   27.07.2023
Виктория Яковенко
Допустил некачественный ремонт дорог: на Харьковщине разоблачили чиновника Фото: Владислав Абдула

СБУ разоблачила чиновника харьковской службы автодорог, который во время войны допустил некачественный ремонт на 18 миллионов гривен.

«Ведущий инженер отдела качества, технического контроля и эксплуатационного содержания автомобильных дорог не проверил должным образом качество проведенного ремонта автодороги государственного значения, соединяющего Лозовую, Близнюки, Барвенково и Великую Камышеваху на Харьковщине. Эти работы проводились летом и осенью прошлого года одной из местных коммерческих фирм по заказу госпредприятия «Служба автомобильных дорог Харьковской области», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В результате ремонта качество асфальтобетона на этой дороге не соответствовало строительным нормам, а фактическая толщина покрытия была меньше, чем указано в документах, добавили в СБУ.

«Это привело к безосновательному перечислению Службой автомобильных дорог Харьковской области государственных средств коммерческой фирме-подрядчику. К тому же некачественно проведенный ремонт этой дороги в прошлом году привел к необходимости проведения новых восстановительных работ уже в марте этого года», — отметили правоохранители.

В результате ненадлежащего выполнения инженером своих служебных обязанностей государству нанесен ущерб на сумму почти 18 млн грн.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч.2 ст.367 УКУ (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 12:18;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила чиновника харьковской службы автодорог, который во время войны допустил некачественный ремонт на 18 миллионов гривен.".