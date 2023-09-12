2,5 тонны мусора за 4 часа собрали волонтеры в Харькове в овраге (фото)

В Харькове провели эко толоку «Мокрый Жихарь». 12 волонтеров общими усилиями расчищали овраг в Индустриальном районе.

«Неравнодушные к природе харьковчане с марта месяца собираются в Индустриальном районе для уборки оврага от мусора, который туда годами свозили так называемые «люди».

На толоке собралось 12 эко-волонтеров, которые за четыре часа собрали ориентировочно 2,5 тонны мусора», — сообщил один из инициаторов экологической акции Артем Приходько.

Он отметил, что, начиная с марта 2023 года, из этой местности волонтеры убрали уже более 15 тонн мусора. Также расчистили более 800 метров русла реки Жихорец.

Толоки продолжатся до тех пор, пока работать будет позволять погода.

Присоединиться к работе можно здесь.