2,5 тонны мусора за 4 часа собрали волонтеры в Харькове в овраге (фото)
Фото: facebook Артема Приходько
В Харькове провели эко толоку «Мокрый Жихарь». 12 волонтеров общими усилиями расчищали овраг в Индустриальном районе.
«Неравнодушные к природе харьковчане с марта месяца собираются в Индустриальном районе для уборки оврага от мусора, который туда годами свозили так называемые «люди».
На толоке собралось 12 эко-волонтеров, которые за четыре часа собрали ориентировочно 2,5 тонны мусора», — сообщил один из инициаторов экологической акции Артем Приходько.
Он отметил, что, начиная с марта 2023 года, из этой местности волонтеры убрали уже более 15 тонн мусора. Также расчистили более 800 метров русла реки Жихорец.
Толоки продолжатся до тех пор, пока работать будет позволять погода.
Читайте также: В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
Присоединиться к работе можно здесь.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «2,5 тонны мусора за 4 часа собрали волонтеры в Харькове в овраге (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели эко толоку «Мокрый Жихарь». 12 волонтеров общими усилиями расчищали овраг в Индустриальном районе".