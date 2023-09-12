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2,5 тонны мусора за 4 часа собрали волонтеры в Харькове в овраге (фото)

Общество 11:17   12.09.2023
Оксана Горун
2,5 тонны мусора за 4 часа собрали волонтеры в Харькове в овраге (фото) Фото: facebook Артема Приходько

В Харькове провели эко толоку «Мокрый Жихарь». 12 волонтеров общими усилиями расчищали овраг в Индустриальном районе.

«Неравнодушные к природе харьковчане с марта месяца собираются в Индустриальном районе для уборки оврага от мусора, который туда годами свозили так называемые «люди».
На толоке собралось 12 эко-волонтеров, которые за четыре часа собрали ориентировочно 2,5 тонны мусора», — сообщил один из инициаторов экологической акции Артем Приходько.

Толока в Жихаре
Фото: facebook Артема Приходько

Он отметил, что, начиная с марта 2023 года, из этой местности волонтеры убрали уже более 15 тонн мусора. Также расчистили более 800 метров русла реки Жихорец.

Толоки продолжатся до тех пор, пока работать будет позволять погода.

Мешки с мусором
Фото: facebook Артема Приходько

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Присоединиться к работе можно здесь.

Толока в Жихаре 2
Фото: facebook Артема Приходько
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 11:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели эко толоку «Мокрый Жихарь». 12 волонтеров общими усилиями расчищали овраг в Индустриальном районе".