Не добежал: харьковская 3-я ОШБр пленила командира добробата армии РФ (видео)

Бойцы харьковской 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении взяли в плен вражеского майора, командира добровольческого батальона «Алга» 72-й ОМСБр РФ.

Видео операции опубликовали в Telegram-канале подразделения. Вражеский командир рассказал, что утром, когда украинские военные начали штурм, оккупанты бежали. Сам майор получил осколочное ранение.

«Да тут пи*да, сколько полегло», — констатировал пленный.

Видео 18+, присутствует ненормативная лексика



Видео: 3-я ОШБр

Украинские защитники отмечают, что командир пополнит обменный фонд среди старшего офицерского состава оккупантов.