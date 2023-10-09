Не добежал: харьковская 3-я ОШБр пленила командира добробата армии РФ (видео)
Бойцы харьковской 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении взяли в плен вражеского майора, командира добровольческого батальона «Алга» 72-й ОМСБр РФ.
Видео операции опубликовали в Telegram-канале подразделения. Вражеский командир рассказал, что утром, когда украинские военные начали штурм, оккупанты бежали. Сам майор получил осколочное ранение.
«Да тут пи*да, сколько полегло», — констатировал пленный.
Видео 18+, присутствует ненормативная лексика
Видео: 3-я ОШБр
Украинские защитники отмечают, что командир пополнит обменный фонд среди старшего офицерского состава оккупантов.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении взяли в плен вражеского майора, командира добровольческого батальона «Алга» 72-й ОМСБр РФ.".