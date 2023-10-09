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Не добежал: харьковская 3-я ОШБр пленила командира добробата армии РФ (видео)

Общество 19:55   09.10.2023
Елена Нагорная
Не добежал: харьковская 3-я ОШБр пленила командира добробата армии РФ (видео)

Бойцы харьковской 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении взяли в плен вражеского майора, командира добровольческого батальона «Алга» 72-й ОМСБр РФ.

Видео операции опубликовали в Telegram-канале подразделения. Вражеский командир рассказал, что утром, когда украинские военные начали штурм, оккупанты бежали. Сам майор получил осколочное ранение.

«Да тут пи*да, сколько полегло», — констатировал пленный.

Видео 18+, присутствует ненормативная лексика

Видео: 3-я ОШБр

Украинские защитники отмечают, что командир пополнит обменный фонд среди старшего офицерского состава оккупантов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 19:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении взяли в плен вражеского майора, командира добровольческого батальона «Алга» 72-й ОМСБр РФ.".