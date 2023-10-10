Ответ Небензе: названы имена 56 погибших и пропавших в Грозе на Харьковщине

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов назвал имена 53 установленных погибших в результате российского ракетного удара по селу Гроза Купянского района 5 октября, а также еще троих человек, тела которых до сих пор не идентифицированы.

«Это ответ представителю ООН (постпреду РФ в ООН Василию Небензе — ред.), который заявил, что Россия убила своей ракетой военных. Уже пятые сутки без перерыва мы собираем останки гражданских людей. С первой минуты, круглосуточно, без перерывов, несмотря на сложнейшие моральные условия мы собирали останки убитых в селе Гроза и устанавливали этих людей. Изуродованные тела приходилось собирать по частям. Мы исследовали 135 останков тел. Мы это делаем и до сих пор», — рассказал Болвинов.

В начале брифинга он назвал имена и фамилии установленных убитых российской ракетой гражданских, а также тех, чьи тела еще не идентифицированы:

1. Козырь Алина, 44 года (жена Андрея Козыря)

2. Козырь Денис, 24 года (сын Андрея и Алины, бывший военнослужащий)

3. Козырь Елизавета, 22 года (дочь Андрея Козыря)

4. Гриб Нина, 64 года (мать Алины Козырь, значится как без вести пропавшая, тело до сих пор не идентифицировано)

5. Козырь Нина, 20 лет (жена Дениса Козыря)

6. Чегодаева Людмила, 42 года (мать Нины Козырь, заведующая сельским клубом)

7. Козырь Анатолий, 69 лет (родной дядя, пенсионер)

8. Пащенко Ольга, 34 года (дочь Анатолия Козыря, домохозяйка)

9. Козырь Игорь, 36 лет (двоюродный брат, волонтер)

10. Козырь Иван, 8 лет (сын Игоря Козыря, ученик 2-го класса)

11. Гриб Иван (родной брат тестя, пенсионер, тело до сих пор не идентифицировано)

12. Яременко Ева, 70 лет (родная сестра тестя Андрея Козыря, пенсионерка)

13. Маликова Галина, 35 лет (дочь Яременко Евы)

14. Яременко Иван, 34 года (сын Яременко Евы)

15. Сирокуров Максим, 25 лет (троюродный племянник, предприниматель)

16. Сирокурова Алина, 23 года (жена Сирокурова Максима)

17. Платоненко Светлана, 45 лет (кума)

18. Глушко Александр, 69 лет (отец Платоненко Светланы)

19. Нечволод Александр, 60 лет (староста села)

20. Белоус Виталий, 44 года (товарищ Андрея)

21. Харбака Татьяна, 52 года, (жена друга погибшего Харбаки Игоря, который выжил)

22. Харбака Ирина, 57 лет (невестка друга погибшего)

23. Ходак Александр, 70 лет (товарищ Козыря Андрея)

24. Пирожок Александр, 65 лет (местный житель)

25. Пирожок Татьяна, 62 года (местная жительница)

26. Долганин Владимир, 53 года (местный житель)

27. Чепиль Виктор, 69 лет

28. Чепиль Любовь, 61 год

29. Крисевич Елена, 60 лет (местная жительница)

30. Бардась Раиса, 72 года (местная жительница)

31. Бардась Юлия (дочь Бардась Раисы, местная жительница)

32. Пономарев Анатолий, 70 лет (местный житель)

33. Мамон Наталья, 56 лет (жена Пономарева Анатолия)

34. Соляник Тамара, 61 год (местная жительница)

35. Сапач Виктория, 47 лет (местная жительница)

36. Сапач Олег (местный житель)

37. Котенко Любовь, 50 лет (местная жительница)

38. Андросович Николай, 63 года (местный житель)

39. Андросович Татьяна, 60 лет (жена Николая Андросовича, местная жительница)

40. Андросович Валерий, 59 лет

41. Муховатый Владимир, 47 лет (воспитатель местного лицея)

42. Муховатая Светлана, 43 года (жена Владимира Муховатого)

43. Муховатая Татьяна, 65 лет (мать Владимира Муховатого, пенсионерка)

44. Коваленко Григорий, 59 лет (местный житель)

45. Чикало Анна, 61 год (местная жительница, пенсионерка)

46. Герасименко Анжелика, 47 лет (местная жительница)

47. Льготник Ольга, 48 лет (местная жительница)

48. Нечипуренко Зоя, 58 лет

49. Одегова Александра, 74 года (пенсионерка, числится как без вести пропавшая, тело до сих пор не идентифицировано)

50. Фоменко Валентина, 70 лет (пенсионерка)

51. Пантелеева Ирина, 62 года (сестра владельца кафе)

52. Пантелеев Валерий, 63 года (муж Ирины)

53. Пантелеева Ольга, 38 лет (дочь Валерия и Ирины, племянница владельца кафе)

54. Пантелеев Анатолий, 42 года (муж Ольги и товарищ Андрея Козыря)

55. Корх Валентина, 62 года (медицинская сестра)

56. Осипова Светлана, 50 лет (медицинская сестра)

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. 10 октября областная прокуратура сообщила, что в результате удара погибли 53 человека.