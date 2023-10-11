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Новые вагоны в метро Харькова: проводится тендер на 45 млн грн — Терехов

Общество 15:58   11.10.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Новые вагоны в метро Харькова: проводится тендер на 45 млн грн — Терехов

В Харькове планируют закупить новый подвижной состав для метрополитена на 45 миллионов евро.

Сейчас проводится соответствующий тендер, в котором принимают участие «Крюковский вагоностроительный завод», «Skoda» и другие участники, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«До конца года начнется тендер на 17 новых вагонов. Мы будем использовать как только получим их», – добавил Терехов.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют закупить новый подвижной состав для метрополитена на 45 миллионов евро.".