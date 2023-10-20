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Пол года брачной жизни отметил самый известный блогер Харькова кот Степан

Общество 13:54   20.10.2023
Оксана Якушко
Пол года брачной жизни отметил самый известный блогер Харькова кот Степан

Кот Степан и кошка Стефани полакомились соленым тортом с рыбой и креветками.

«Сегодня отмечаем наши маленькие полгода, как мы женились на моей любимой Стефане. Что хочется сказать: такая хрупкая, спортивная, изысканная и элегантная жена не дает скучать ни минуты», — заявил Степан на своей страничке в Іnstagram.

Хвостатых блоггеров поздравили соленым свадебным тортом с морскими деликатесами – красной рыбой и креветками.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 13:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Степан и кошка Стефани полакомились соленым тортом с рыбой и креветками.".