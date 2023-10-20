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Воин из Харькова против МСЭК: что сказали в Центральной МСЭК в Киеве

22:37   20.10.2023
Оксана Горун
Воин из Харькова против МСЭК: что сказали в Центральной МСЭК в Киеве Фото: facebook Дмитрия Олийника

Ветеран из Харькова Дмитрий Олийник продолжает добиваться справедливости в вопросе определения ему группы инвалидности. Областная медико-социальная экспертная комиссия определила ему 3-ю группу, воин же добивается второй, ведь, по сути, из-за ранения остался без ноги.

Когда история Олийника получила широкую огласку в СМИ и соцсетях, чиновники пообещали провести проверки и разобраться в ситуации. В дело включился Минздрав. Там пообещали: в ближайшее Центральная МСЭК оценит правомерность действий комиссии в Харькове.

О результатах этой «оценки» 20 октября сообщил сам ветеран.

«Когда харьковская областная МСЭК решила, что я не достоин второй группы, они направили дело в Центральную МСЭК в Киев, где мне сказали: проходите дообследования. У вас нога есть, и вы на нее опираетесь. Значит она функциональна. Не важно, что нога полностью потеряла свои способности», — сообщил воин.

Как доказательство своей правды он привел опыт товарища с аналогичным ранением.

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«У каждого из нас был выбор – оставить или ампутировать (ногу). В тот момент Сергей оставил ногу и после выписки поехал проходить ВЛК и МСЭК в Киеве, получил пожизненную вторую группу и уехал в Латвию на реабилитацию. Позже он ее ампутировал по своему решению, потому что почувствовал, что с протезом ему будет легче приспособиться к активной жизни.
Последствия ранения у нас – идентичны, заключения и выписки – одинаковые. После окончания реабилитации я решил подать бумаги на МСЭК в Харькове, где мне дали третью группу на год. После ухудшения, ряда операций и увольнения эту третью превратили в бессрочную. И именно здесь вы можете вернуться на несколько абзацев назад и еще раз прочесть о том, что последствия ранения у нас одинаковые и выводы тоже», — подчеркнул Олийник.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 22:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ветеран из Харькова Дмитрий Олейник продолжает добиваться справедливости в вопросе определения ему группы инвалидности. Областная медико-социальная экспертная комиссия определила ему 3-ю группу, воин же добивается второй, ведь, по сути, из-за ранения остался без ноги".