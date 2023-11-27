Кернес умер раньше? Сын экс-мэра показал свидетельство о смерти отца

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл сообщил подробности последних дней жизни отца и показал свидетельство его смерти.

Бывший Харьковский городской голова Геннадий Кернес был отключен от систем жизнеобеспечения 14 декабря 2020, а умер 16 декабря 2020 года. Об этом в интервью изданию «Главком» сказал сын экс-мера Кирилл Кернес.

«О том, как он заразился и где точно сказать не могу, потому что этого, пожалуй, никто не знает. Однако причиной смерти Геннадия Кернеса стало отключение его от системы жизнеобеспечения 14 декабря 2020 года. После чего сердце уже не выдержало, и он умер 16 декабря 2020, а вовсе не 17 декабря, как нам всем говорили. И я вам как старший сын могу гарантировать: семья на это отключение согласия не давала», — отметил Кирилл Кернес.

Он также добавил, что Кернес не подвергался лечению гораздо раньше.

«И людям, которым нужно было захватить власть, нужно было, чтобы прошла первая сессия горсовета, состоялись назначения, а потом человека уже можно было отключать. То есть его мучили, насильно держали», – заявил Кернес.

По его словам, отец в последние дни жизни «находился в бреду».

«Я знаю, кто это сделал. Эту информацию озвучат немного позже, и думаю, что она смутит многих», — подчеркнул Кернес.