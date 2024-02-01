Главные новости Харькова 1 февраля: ночью сбили «шахеды», удар КАБ по больнице

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:33

Синегубов — о «шахедах» в Харькове и обстрелах области

«В 23:15 оккупанты ударили 4-мя БПЛА типа «Shahed-136″ по г. Харьков, зафиксированы попадания двух беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Пострадавших нет. Два вражеских БПЛА сбили силы ПВО», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным Синегубова, в течение суток под обстрелами армии РФ были около 20 населенных пунктов Харьковщины. Наиболее серьезные последствия удара двух КАБ по Великому Бурлуку. Там повреждено здание районной больницы. Пациентов успели эвакуировать.

08:16

Три «шахеда» ударили по Основянскому району Харькова — прокуратура

«Ночью 31 января враг в очередной раз обстрелял г. Харьков. Задокументировано попадание трех БПЛА на территории Основянского района. Повреждены здания и помещения гражданского предприятия, произошел пожар. Без пострадавших», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

07:36

Над Харьковщиной ночью сбили два «шахеда». В Харькове были взрывы

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив четыре ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины два вражеских дрона уничтожены», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Командование Воздушных сил ВСУ уточнило: два «шахеда» сбили в Харьковской области.

В Харькове тем не менее после 23 часов прогремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что беспилотники ударили по инфраструктуре Основянского района, обошлось без пострадавших.

Повторная ночная воздушная тревога в Харькове звучала с 01:10. ВС ВСУ сообщали о полете беспилотников в Днепропетровской области в сторону Харьковщины. Отбой дали в 02:28.

07:08

Армия РФ шесть раз атаковала на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 1 февраля Генштаб ВСУ.

00:45

Две КАБ сбросили на больницу в Великом Бурлуке: четверо пострадавших

Две корректируемые авиабомбы сбросили российские военные на территорию больницы в поселке Великий Бурлук вечером 31 января. Об этом сообщило руководство полиции и ХОВА.

По данным начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, из больницы с помощью полиции и ГСЧС эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных (двух — лежачих). Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что четырем людям помощь оказали на месте. Обошлось без большого количества пострадавших, потому что персонал больницы успел среагировать на воздушную тревогу.