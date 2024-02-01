Главные новости Харькова 1 февраля: ночью сбили «шахеды», удар КАБ по больнице
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:33
Синегубов — о «шахедах» в Харькове и обстрелах области
«В 23:15 оккупанты ударили 4-мя БПЛА типа «Shahed-136″ по г. Харьков, зафиксированы попадания двух беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Пострадавших нет. Два вражеских БПЛА сбили силы ПВО», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
По данным Синегубова, в течение суток под обстрелами армии РФ были около 20 населенных пунктов Харьковщины. Наиболее серьезные последствия удара двух КАБ по Великому Бурлуку. Там повреждено здание районной больницы. Пациентов успели эвакуировать.
08:16
Три «шахеда» ударили по Основянскому району Харькова — прокуратура
«Ночью 31 января враг в очередной раз обстрелял г. Харьков. Задокументировано попадание трех БПЛА на территории Основянского района. Повреждены здания и помещения гражданского предприятия, произошел пожар. Без пострадавших», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
07:36
Над Харьковщиной ночью сбили два «шахеда». В Харькове были взрывы
«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив четыре ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины два вражеских дрона уничтожены», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Командование Воздушных сил ВСУ уточнило: два «шахеда» сбили в Харьковской области.
В Харькове тем не менее после 23 часов прогремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что беспилотники ударили по инфраструктуре Основянского района, обошлось без пострадавших.
Повторная ночная воздушная тревога в Харькове звучала с 01:10. ВС ВСУ сообщали о полете беспилотников в Днепропетровской области в сторону Харьковщины. Отбой дали в 02:28.
07:08
Армия РФ шесть раз атаковала на Харьковщине
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 1 февраля Генштаб ВСУ.
00:45
Две КАБ сбросили на больницу в Великом Бурлуке: четверо пострадавших
Две корректируемые авиабомбы сбросили российские военные на территорию больницы в поселке Великий Бурлук вечером 31 января. Об этом сообщило руководство полиции и ХОВА.
По данным начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, из больницы с помощью полиции и ГСЧС эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных (двух — лежачих). Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что четырем людям помощь оказали на месте. Обошлось без большого количества пострадавших, потому что персонал больницы успел среагировать на воздушную тревогу.
Читайте также: Главные новости Харькова 31.01: возвращение из плена, дроны, удар по больнице
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, атака, больница, великий бурлук, ВС ВСУ, генштаб, КАБ, новости Харькова, ночь, сбили, синєгубов, тимошко, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 1 февраля: ночью сбили «шахеды», удар КАБ по больнице»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".