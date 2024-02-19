Зачем россияне перебросили под Белгород боевую бригаду «россгвардии» — Машовец

Под Белгородом россияне развернули сводный полк 116-й отдельной бригады особого назначения, который укомплектован как мощная боевая бригада, а не как подразделение для разгона несогласных. Зачем это сделали, пояснил военный обозреватель группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец.

Военный эксперт обратил внимание на маневр бригады, которая предназначалась для дислокации на оккупированных украинских территориях (Донецкая обл.) на так называемой «постоянной основе» для выполнения этаких «стабилизационных задач».

«Эта бригада скорее усиленное мотострелковое соединение, чем набор нескольких полков «мордоворотов с дубинками» пригодных только для разгона «фрондирующих» интеллигентов или буцанья разного рода очкариков по автозакам. На ее вооружении находятся танки (включая «реквизированные» у покойного Пригожина танки Т-80БВ), боевые бронированные машины (ББМ — БМП, БТР, бронеавтомобили, включая типа «Тайфун-К», «Тайфун-У»), артиллерия и минометы (включая 152-мм калибр), противотанковые средства, средства ПВО», — пояснил Машовец.

Более того, процесс переезда бригады контролировала специальная общая комиссия, которую возглавляли начальник главного штаба сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Лапин и командующий южным округом генерал-полковник Турченюк.

«Для какого-то серьезного наступления – всей этой «свадьбы» мало…Но для наращивания способностей ГВ «Белгород» в обороне и блокировании определенных районов, путей и коммуникаций – в самый раз», — отмечает Машовец.

Начиная с 10-11 февраля подразделения 116-й обр ОСН уже развернулись, но расположены они не в пограничной зоне, а за самим Белгородом, вдоль дороги на Курск.

Машовец видит две причины для переброски сил под Белгород.

«Месячная готовность к «электоральному акту» в рф. Гипотетический прорыв и захват несколькими рейдовыми группами РДК или ЛСР нескольких населенных пунктов (или даже какого-то района) на территории Белгородской обл. для кремлевского режима совсем «не в жилу»… Особенно тогда, если это станет триггером каких-то совсем неблагоприятных для кремля событий, собственно, в районе Белгорода. Нынешний район сосредоточения и развертывания сил и средств 116-й обр ОСН (по дороге на Курск – Москву), ну очень логично вкладывается в этот посыл. Особенно, в контексте «вагнеровского опыта», — предположил Машовец.

Либо это очередной акт по «запугиванию» Украины.

«Мы вот-вот начнем наступление на Харьков… бойтесь, а лучше – прекращать огонь и «замораживайте войну»… Мы будем перманентно наступать везде и вот «спешите видеть»… мы целую бригаду перебросили в Белгородскую обл. Перевезти по железной дороге и «выгнать» несколько батальонов карателей «в поля», на территории собственной пограничной области – не такая уж большая цена для такого рода перфоманса», — иронично отмечает военный эксперт.