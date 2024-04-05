К разминированию Харьковщины привлекли собак — как они вынюхивают мины (видео)

С марта разминировать Харьковщину саперам помогают служебные собаки. Трое кинологов с четырехлапыми, которые ранее искали оружие и взрывоопасные предметы, теперь осваивают работу на грунте.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, сначала территорию проверяют взрывотехники с металлодетекторами и щупами, затем за дело берутся собаки. Их задача — найти взрывоопасные предметы, которые не содержат металл.

«Были проблемы, касающиеся выявления предметов, которые содержат минимум металла или не содержат его вообще. Неоднократно зафиксированы случаи, когда мины были пропущены саперами вследствие малого количества металла, а также вследствие определенных проблем с металлодетектором», — рассказал замначальника взрывотехнической службы НПУ Дмитрий Каракуркчи.

Искать мины начальнику кинологического центра полиции Харьковщины Алексею Сайганову помогает Аделина, ей пять лет. С оружием и взрывчаткой она работает с годовалого возраста.

«Они несли службу на блокпостах, проводили обыски, работали на вокзалах, в метрополитене. А теперь мы их приучаем нюхать землю, потому что это другая работа, это не стихия полиции. Уже очень хорошо получается, хоть и не быстро. Но собаки ищут, находят мины, даже под грунтом, которые даже не видите глазами… Собака должна пассивно обозначить взрывчатку. То есть они осторожно ложатся или замирают, или садятся перед миной. Минное поле ошибок не прощает», — объясняет Алексей.

Кинологи работают на территории, где в прошлом году подрывались как украинцы, так и иностранцы.

«Здесь было двухрядное минное поле. Мины снимаются, кладутся рядом, а потом складываются и вывозятся в соответствующем направлении. В основном два вида взрывных устройств здесь видим — ТМ-62 и ПМН-4. Работа идет не быстро, потому что большая засоренность металлическими материалами. Поле боя было», — отметил Каракуркчи.

Харьковщина первой в Украине привлекла собак к поиску мин в грунте, в дальнейшем правоохранители планируют делиться опытом с другими регионами.

Как сообщалось в ноябре 2023 года, шесть бельгийских овчарок, переданных ГСЧС Украины в рамках сотрудничества с норвежской организацией Norwegian People’s Aid Ukraine (NPA), будут помогать в гуманитарном разминировании деоккупированных территорий Харьковщины.