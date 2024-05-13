Live
  • Пн 13.05.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 39.72
  • EUR 42.81

Главные новости Харькова 13 мая: как прошла ночь

Происшествия 06:54   13.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 13 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

06:54

Ночь — с многочисленными тревогами, в Харькове слышали взрывы

Ночь в Харьковской области прошла неспокойно. Воздушные тревоги объявляли одну за другой. Первая длилась с вечера — с 19:58 по 00:10. Отбой прозвучал для части области — в Волчанской и Липецкой территориальных громадах тревога продолжалась. В 01:01 она вновь стала актуальна для всей территории региона. После краткого отбоя в 01:28 тревогу возобновили в 01:31. Затем отбой для всех, кроме Липцев и Волчанска, дали в 02:20. Но уже в 02:52  сирена прозвучала снова. Отбой дали в 06:54, но не для Липецкой и Волчанской громад. По информации Воздушных сил ВСУ основными причинами тревоги была активность российской авиации и угроза применения баллистического вооружения врагом.

Около 03:40 в Харькове слышали серию взрывов. Их причина неизвестна — руководство города и области не сообщало о «прилетах».

Читайте также: 19 атак совершили россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Горун
Популярно
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
12.05.2024, 16:15
Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник
Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник
12.05.2024, 18:35
Главные новости Харькова 13 мая: как прошла ночь
Главные новости Харькова 13 мая: как прошла ночь
13.05.2024, 06:54
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
11.05.2024, 18:37
На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»
На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»
11.05.2024, 21:25
ISW определил, где сейчас проходит линия фронта на Харьковщине
ISW определил, где сейчас проходит линия фронта на Харьковщине
13.05.2024, 07:18

Новости по теме:

18:10
В Харькове — серия взрывов. Мельник сообщает о работе защитников неба
21:16
Главные новости Харькова 11.05: прогремел взрыв, у границы — бои
23:56
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
03:51
Взрывы в Харькове и области: в городе «прилет» по частному сектору, горят дома
22:30
Главные новости 5.05: фронт, Пасха, удары УМПБ по Харькову — 15 пострадавших

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 13 мая: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 06:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".