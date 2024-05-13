Главные новости Харькова 13 мая: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
06:54
Ночь — с многочисленными тревогами, в Харькове слышали взрывы
Ночь в Харьковской области прошла неспокойно. Воздушные тревоги объявляли одну за другой. Первая длилась с вечера — с 19:58 по 00:10. Отбой прозвучал для части области — в Волчанской и Липецкой территориальных громадах тревога продолжалась. В 01:01 она вновь стала актуальна для всей территории региона. После краткого отбоя в 01:28 тревогу возобновили в 01:31. Затем отбой для всех, кроме Липцев и Волчанска, дали в 02:20. Но уже в 02:52 сирена прозвучала снова. Отбой дали в 06:54, но не для Липецкой и Волчанской громад. По информации Воздушных сил ВСУ основными причинами тревоги была активность российской авиации и угроза применения баллистического вооружения врагом.
Около 03:40 в Харькове слышали серию взрывов. Их причина неизвестна — руководство города и области не сообщало о «прилетах».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 06:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".