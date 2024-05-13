Главные новости Харькова 13 мая: как прошла ночь

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06:54

Ночь — с многочисленными тревогами, в Харькове слышали взрывы

Ночь в Харьковской области прошла неспокойно. Воздушные тревоги объявляли одну за другой. Первая длилась с вечера — с 19:58 по 00:10. Отбой прозвучал для части области — в Волчанской и Липецкой территориальных громадах тревога продолжалась. В 01:01 она вновь стала актуальна для всей территории региона. После краткого отбоя в 01:28 тревогу возобновили в 01:31. Затем отбой для всех, кроме Липцев и Волчанска, дали в 02:20. Но уже в 02:52 сирена прозвучала снова. Отбой дали в 06:54, но не для Липецкой и Волчанской громад. По информации Воздушных сил ВСУ основными причинами тревоги была активность российской авиации и угроза применения баллистического вооружения врагом.

Около 03:40 в Харькове слышали серию взрывов. Их причина неизвестна — руководство города и области не сообщало о «прилетах».