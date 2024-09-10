Харьковский адвокат помогал уклонистам бежать за границу за $7400

В Харькове задержали адвоката, разработавшего схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, к дельцу приходили клиенты, чтобы получить адвокатскую консультацию по законной возможности пересечения границы. Однако легальные способы адвокат избегал. Он решил заработать на преступном плане немалые деньги. За бегство из Украины фигурант просил 7400 долларов.

«По «схеме» адвоката уклонисты должны были поехать в Винницу, где их встречали «нужные люди», которые уже сопровождали мужчин. В это время харьковский адвокат готовил пакет документов для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины», — добавили правоохранители.

Мужчину задержали в его офисе. Фигуранту сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО, если вину адвоката докажут, ему грозит до 9 лет тюрьмы, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.