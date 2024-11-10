Мурал в честь погибшего в авиакатастрофе Ан-26 офицера появился в Харькове

В Харькове появился мурал «PLASTID» в честь капитана Алексея Остапенко — штурмана, погибшего в катастрофе военного самолета Ан-26 вблизи Чугуева в 2020 году.

Об окончании работы над портретом сообщила в Instagram художница Анастасия Худякова.

«Закончила мурал „PLASTID“, посвященный Остапенко Алексею. Низкий поклон и вечная память герою! Слава ВСУ!» — пишет художница.

Напомним, авиакатастрофа самолета Ан-26 произошла вблизи Чугуева 25 сентября 2020 года. Трагедия унесла жизни 26 человек, из которых 19 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба и семь офицеров. Погибшему капитану Алексею Остапенко было 28 лет.

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