Мурал в честь погибшего в авиакатастрофе Ан-26 офицера появился в Харькове
Фото: khudiakova_art/Instagram
В Харькове появился мурал «PLASTID» в честь капитана Алексея Остапенко — штурмана, погибшего в катастрофе военного самолета Ан-26 вблизи Чугуева в 2020 году.
Об окончании работы над портретом сообщила в Instagram художница Анастасия Худякова.
«Закончила мурал „PLASTID“, посвященный Остапенко Алексею. Низкий поклон и вечная память герою! Слава ВСУ!» — пишет художница.
Напомним, авиакатастрофа самолета Ан-26 произошла вблизи Чугуева 25 сентября 2020 года. Трагедия унесла жизни 26 человек, из которых 19 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба и семь офицеров. Погибшему капитану Алексею Остапенко было 28 лет.
Читайте также: Мурал в честь погибших бойцов KRAKEN появился в центре Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: мурал, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мурал в честь погибшего в авиакатастрофе Ан-26 офицера появился в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 17:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове появился мурал «PLASTID» в честь капитана Алексея Остапенко — штурмана, погибшего в катастрофе военного самолета Ан-26 вблизи Чугуева в 2020 году.".