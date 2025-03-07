Адекватных нет, пошли к пенсионерам – работодатель из Харькова о рынке труда

Преподаватель Каразинской школы бизнеса и коммерческий директор компании из Харькова Алла Ковалевская на круглом столе эмоционально описала состояние местного бизнеса.

«В нашей компании на сегодня требование относительно новых сотрудников выглядит примерно так: «Дайте мне адекватного». Мне не нужен специалист. Я научу. Научу любым аспектам: и производственным, и финансовым, и процессным, и проектным. Дайте мне адекватного. Адекватных нет, рынок труда очень сел. В том числе – мужчины. Первый вопрос – бронирование. Финансовое бронирование мы не вытянем. Ну, не вытянем. Это невозможно. Забрали почти всех мужчин с производства. Я 2022 год провела самостоятельно, условно релоцированная, будучи грузчиком, кладовщиком, коммерческим директором, маркетологом, водителем… То есть это все я делала сама своими руками в Полтаве. Так что я знаю, какая это очень тяжелая работа без мужчин. Но обеспечить ресурс невозможно», — поделилась Ковалевская, которая является коммерческим директором компании LEDLIFE (производителя светодиодного освещения), во время круглого стола «Какое бизнес-образование нужно в Харьковской области?»

Как рассказала Ковалевская, предприятие сейчас подбирает кадры среди возрастных специалистов — подчас из категории 70+.

«Это уже успешный кейс нашей компании: мы обратились к пенсионерам, имеющим чрезвычайно безумный опыт — в первую очередь, производственный. Им очень тяжело работать. Имеется в виду, никаких 8 часов рабочего дня не может быть. Потому что это уже все-таки пенсионеры, это за 70 лет. Сопровождение – оно как с малыми детьми… Письменная постановка задачи, обратная связь каждый день. Но мы выходим именно таким образом, мы пошли к пенсионерам», — рассказала коммерческий директор.

На производстве, где до полномасштабного вторжения работало 80 человек, сейчас трудятся 13. В офисе, где было более 35 сотрудников, осталось 10. Проблема, конечно, не только в дефиците кадров. Алла Ковалевская озвучила и другие вопросы, которые являются общими для харьковского бизнеса.

«Первая очередь – финансовая нагрузка. Финансовая нагрузка безумная. Я не буду говорить о налогах, о «гениальных» решениях Кабмина и всем на свете. Но это невозможная история. Это просто сложная история. Вторая история – это бронирование и обеспечение работниками… Логистика – это же вообще отдельный вызов. И нет же никакого выхода, потому что та же «Новая почта», любые логистические операции — тарифы и условия такие, как для всех. Снабжение тем же электричеством – это безумный вызов. Наши Дергачи (производство предприятия находится в Дергачах, офис — в Харькове — Ред.) – это страшная история. Каждую ночь что-то чиним, чтобы утром запуститься, и смотрим, будет оно или не будет работать. Потому что оборудование очень сложное и очень нуждается в питании», — перечислила коммерческий директор.

Она отметила, что в 2022 году обороты предприятия сократились в шесть раз. Сейчас несколько выросли, но средств на «агрессивный маркетинг» для продвижения продукции нет.

«На мой взгляд, если мы говорим о государстве, о власти, о каких-то более высоких решениях, то такие регионы, как Херсон, Харьков, Сумы, скорее всего, могли бы быть с определенными дополнительными статусами. Потому что деоккупированная часть Харьковской области, ну она же условно деоккупирована. Та же Балаклея, та же самая Купянщина. Потому что там жить почти невозможно и работать», — подытожила Ковалевская.