Россияне продолжают попытки проникнуть в Купянск — DeepState (видео)

Аналитики проекта DeepState показали, как ликвидируют российских оккупантов в Купянске Харьковской области бойцы подразделения «Черное Крыло» 116-й отдельной механизированной бригады.

«Враг продолжает свои попытки проникнуть в город, чтобы там закрепиться. Недавно мы писали о путях проникновения противника в населенный пункт, и на кадрах можно увидеть различные поражения, в частности, работу по врагу, который спрятался в здании рядом с Купянским медицинским колледжем», — комментируют аналитики.

Напомним, 15 сентября спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский рассказал, что российские ДРГ пытаются пробраться в Купянск в гражданской одежде и с поддельными документами, выдавая себя за местных жителей. Вычислить их очень трудно. Одна из целей врага – информационная: оккупанты создают картину контроля если не всего Купянска, то его значительной части. Для этого пытаются добраться до знаковых мест и возле них показать на камеры своих дронов российские флаги, рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Аналитики группы DeepState 13 и 14 сентября информировали о продвижении военных РФ в северных кварталах Купянска. 13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что ситуация в городе под контролем Сил обороны, там проводят контрдиверсионную операцию.

Видео с эпизодом допроса российских пленных из Купянска опубликовал 14 сентября 10-й армейский корпус ВСУ. Оккупанты рассказали, как добирались с левого на правый берег Оскола по газовой трубе. От командования в путь длиной четыре километра они получили по полтора литра воды и лоперамид. Пленные признались, что имели приказ переодеться в гражданскую одежду, а также – захватить пятиэтажку и убить всех мужчин, которых там найдут. Сейчас, по данным Генштаба, выход из газовой трубы, по которой оккупанты передвигались к окраинам Купянска, контролируют защитники.