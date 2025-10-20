Самое популярное оружие против Харькова (статистика обстрелов)

Какое оружие чаще всего используют россияне против Харькова, МГ «Объектив» рассказал директор департамент чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

По словам Гладких, июнь и апрель 2025 года — это самые тяжелые месяцы для Харькова. За июнь было 142 вражеских обстрела, тогда пострадали 157 человек, из них 25 детей и 15 человек погибло. И в апреле — 136 вражеских обстрелов, в том месяце двое детей погибли.

«Как правило, это были комбинированные удары, непосредственно БпЛА типа «Шахед» или «Герань-2», их по-разному называют. Но статистика 2025 года говорит о том, что по городу в 90% всех случаев применяют именно БпЛА типа «Шахед». Если в прошлом году 80% всех ударов по городу пришлось именно на удары КАБами, то в этом году это «Шахеды». И вы же видите, что тактика изменилась, потому что у нас первый комбинированный удар «Шахедами» был в апреле 2025 года, когда враг нанес удары одновременно по девяти локациям Харькова. Это были рандомные удары. Тогда пострадали центр, многоквартирный дом, автозаправка, и все это было сделано таким образом, чтобы, знаете, посеять панику и дезориентировать экстренные службы, коммунальные службы Харькова», — сообщил Гладких.

Именно тогда было попадание по территории областной больницы, где находились 54 лежачих пациента.

В сентябре в Харькове было 36 вражеских обстрелов, самый массовый — 23 сентября, когда россияне использовали 18 БпЛА типа «Шахед». В этот день враги нанесли удар по подстанции в Холодногорском районе Харькова.

