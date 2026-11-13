Часть Киевского района в воскресенье останется без света – причина
В воскресенье, 15 ноября, часть жителей Киевского района будет без света, предупреждают энергетики.
Электроснабжение временно остановят из-за необходимости проведения ремонтных работ, объяснили в АО «Харьковоблэнерго». Так света не будет в домах по таким адресам:
Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов в пятницу, 13 ноября, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света. Они, пишут в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00.
В АО «Харьковоблэнерго» также объяснили: прежде всего свет отключают из-за дефицита электроэнергии, который произошел в результате российских обстрелов. Ситуация усложняется и тем, что россияне регулярно атакуют объекты энергетической инфраструктуры.