Ученые пытаются установить происхождение Алтарного камня Стоунхенджа

Исследователи из факультета географии и наук о Земле Аберистуитского университета (Великобритания) выяснили, что Алтарный камень знаменитого кромлеха Стоунхендж отличается по составу от остальных камней, пишет NV.

Считалось, что большинство камней Стоунхенджа добыли в области Минидд Пресели в Уэльсе, которая находится в 225 км от Стоунхенджа. Но исследование показало, что Алтарный камень имеет более сложный геологический состав, что вызвало сомнения в его происхождении.

Алтарный камень отличается от других камней Стоунхенджа большой долей песчаника, в отличие от остальных камней в этой мегалитической структуре, имеющих магматическое происхождение.

Главным отличительным признаком Алтарного камня является высокое содержание бария, которое не характерно для других образцов из Стоунхенджа.

Исследователи провели разнообразные анализы, включая оптическую петрографию, портативный рентгеновский анализ, рамановскую спектроскопию и автоматизированный анализ SEM-EDS образцов из формации красного песчаника в Англо-Валлийском бассейне. Результаты показали, что состав Алтарного камня не соответствует образцам из бассейна, что поднимает вопросы о его происхождении.

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