Уникальное и единственное в своем роде животное нашли в Бразилии

Существо, которое в Бразилии приняли за бродячую собаку, оказалась совершенно новым видом животных. Согласно генетическому исследованию, это животное первое в своем роде – гибрид между южноамериканской пампасной лисицей и домашней собакой, известной как dogxim, пишет Science Alert.

С самого начала внешний вид и поведение животного озадачили ученых. Существо было не похоже ни на одну собаку, которую они видели раньше. Она лаяла, как собака, ее глаза и темная шерсть походили на собачьи, но острые уши и длинная морда свидетельствовали о другом.

Также животное не ело собачью пищу, а только маленьких крыс.

«Она не была такой послушной, как собака, но ей также не хватало агрессивности, которую ожидают от дикой собаки», — сказал охранник, который помогал ухаживать за существом.

Это интересное животное впервые нашли еще в 2021 году, оно получило серьезные травмы после столкновения с машиной на дороге в Вакарии, Риу-Гранди-ду-Сул. Его пролечили в Центре сохранения и реабилитации диких животных Федерального университета Гранди-ду-Сул.

Известно, что в этом регионе Южной Америки живут четыре вида собачьих, но ни одно из них не совпадает со спасенной собакой по внешнему виду или генетике.

Местные кустарниковые собаки (Speothos venaticus) имеют маленькие округлые уши, короткие ноги и коричневый мех.

В то время как гривастый волк (Chrysocyon brachyurus) достаточно высокий с длинными ногами и ушами и красновато-коричневой шерстью.

Наиболее близки по внешнему виду к спасенному животному лиса-крабоед (Cerdocyon thous) и пампасская лиса (Lycalopex gymnocercus), хотя мех у них светлее. Несмотря на их названия, ни одно из них не имеет тесного родства с европейскими лисицами, будучи немного ближе к собакам.

Поскольку ни один вид не отвечает требованиям, исследователи в Бразилии обратились к идее скрещивания.

Генетические данные спасенного существа свидетельствуют о том, что это на самом деле гибрид между пампасной лисицей и домашней собакой – редчайший случай размножения двух видов из разных родов.

«Это открытие означает, что, хотя эти виды разошлись примерно 6,7 миллиона лет назад и принадлежат к разным родам, они все еще могут давать жизнеспособные гибриды», — говорят исследователи.

Исследователи установили, что спасенное животное имело в общей сложности 76 хромосом, и эти хромосомы имели внешний вид, похожий на хромосомы домашних собак и лисицы пампасской.

У спасенного пса также есть две Х-хромосомы с двумя разными морфологиями, что указывает на то, что они произошли от двух разных видов.

Анализ митохондриальной ДНК существа, происходящего только с материнской стороны, предполагает, что ее матерью, вероятно, была пампасская лиса, а отцом собака.

Пока у зоологов нет научных доказательств того, что в этом регионе существуют другие гибриды. Однако они подозревают, что этот случай не единственный.