Армия РФ атаковала приграничье Харьковщины на северо-востоке. Сводка Генштаба
В течение суток в Харьковской области украинские защитники отбили вражескую атаку к северу от населенного пункта Зыбино на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. Очевидно, речь идет о приграничном селе в Чугуевском районе.
Кроме этого, на Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага к востоку от села Макеевка Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.
В Харьковской области противник также нанес авиаудар возле села Подолы Купянского района.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Старица, Тихое и Малая Волчья на Слобожанском направлении, а также Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка и Ивановка — на Купянском.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 20:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области украинские защитники отбили вражескую атаку к северу от населенного пункта Зыбино на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00. Очевидно, речь идет о приграничном селе в Чугуевском районе.".