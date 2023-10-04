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Буданов высказался о кракеновцах, разоруживших полицию на блокпосту в Харькове

Общество 22:37   04.10.2023
Елена Нагорная
Буданов высказался о кракеновцах, разоруживших полицию на блокпосту в Харькове

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал недопустимым поведение бойцов спецподразделения Kraken, которые на блокпосту на выезде из Харькова положили лицом в землю и разоружили правоохранителей, требуя прекратить проверки их авто.

«Мое мнение относительно инцидента на блокпосту в Харькове очень простое: все представители силовых структур должны руководствоваться законами и присягой. Знать и уважать права и обязанности каждого, кто выполняет свои служебные обязанности — это аксиома. И разведчики, и полицейские являются неотъемлемыми составляющими Сил безопасности и обороны Украины. У нас всех один враг — Россия, и только наша упорная совместная работа способна обеспечить успех в тяжелой борьбе за свободу украинской нации. Конечно, такие истории, как в Харькове, никакой пользы не несут. Поэтому в целом я крайне негативно оцениваю этот неприятный инцидент, такие случаи недопустимы», — сказал Буданов в комментарии изданию «Бабель».

Также он добавил, что конфронтация между своими — это путь в пропасть.

Напомним, 1 октября в соцсетях распространилось видео с одного из блокпостов. На нем группа вооруженных мужчин заставила правоохранителей лечь на землю и отбросить оружие. После этого один из нападавших заявил, что военных из части А0458 (спецподразделение ГУР Минобороны Kraken) на блокпостах безосновательно останавливают и проверяют. Мужчина требовал прекратить такие досмотры.

Видео 18+, присутствует ненормативная лексика

«Кто старший? 0458 машины останавливаете, а они говорят «А-0-4-5-8», услышали? Мы тренируемся каждый день, чтобы вы здесь спокойно стояли. Чтобы вы проверяли, чтобы никакая ДРГ сюда не зашла. Вы должны нам помогать, а не искать в нас врагов. Услышали? Мы тренируемся, потому что завтра мы идем на «боевку», и мои ребята должны уметь защищать и вас, и нас. Чтобы такого здесь больше не было. 0458 — отбой. Просто за*бали. На каждом блокпосту! Я тебе сказал! Мы ГУРовцы!» — сказал он.

Изданию «Цензор» представители Kraken прокомментировали, что правоохранители якобы получили приказ от своего начальства останавливать машины части А0458.

В Нацполиции рассказали, что конфликт произошел 29 сентября около 15:00. На блокпосту на выезде из Харькова находились полицейские, пограничники, нацгвардейцы и представитель военной службы правопорядка. Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 22:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал недопустимым поведение бойцов спецподразделения Kraken, которые на блокпосту на выезде из Харькова положили лицом в землю и разоружили правоохранителей, требуя прекратить проверки их авто.".