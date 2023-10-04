Ехал в «УАЗе» в лесу и наткнулся на мину: подробности ЧП на Изюмщине (фото)

3 октября жительница Изюмского района на Харьковщине обратилась к правоохранителям и сообщила, что ее муж подорвался на мине.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что недалеко от села Вернополье 61-летний водитель автомобиля «УАЗ» ехал в лесу и наткнулся на неизвестное взрывное устройство. От полученных травм мужчина погиб.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.