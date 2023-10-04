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Ехал в «УАЗе» в лесу и наткнулся на мину: подробности ЧП на Изюмщине (фото)

Происшествия 12:05   04.10.2023
Виктория Яковенко
Ехал в «УАЗе» в лесу и наткнулся на мину: подробности ЧП на Изюмщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

3 октября жительница Изюмского района на Харьковщине обратилась к правоохранителям и сообщила, что ее муж подорвался на мине.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что недалеко от села Вернополье 61-летний водитель автомобиля «УАЗ» ехал в лесу и наткнулся на неизвестное взрывное устройство. От полученных травм мужчина погиб.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября жительница Изюмского района на Харьковщине обратилась к правоохранителям и сообщила, что ее муж подорвался на мине.".