Еще пять дней будет перекрыт переулок возле проспекта Гагарина в Харькове

Движение транспорта в переулке Золотом, в районе дома №119-а на проспекте Гагарина, будет запрещено до 18:00 9 октября.

Переулок остается перекрытым из-за ремонта по замене участка водопровода, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Ранее движение транспорта в переулке планировали возобновить 4 октября.

Объехать закрытый участок можно по улицам Дмитрия Коцюбайло, Георгия Тарасенко, пр. Гагарина и др.

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