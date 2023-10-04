Еще пять дней будет перекрыт переулок возле проспекта Гагарина в Харькове
Движение транспорта в переулке Золотом, в районе дома №119-а на проспекте Гагарина, будет запрещено до 18:00 9 октября.
Переулок остается перекрытым из-за ремонта по замене участка водопровода, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Ранее движение транспорта в переулке планировали возобновить 4 октября.
Объехать закрытый участок можно по улицам Дмитрия Коцюбайло, Георгия Тарасенко, пр. Гагарина и др.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 18:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в переулке Золотом, в районе дома №119-а на проспекте Гагарина, будет запрещено до 18:00 9 октября.".