Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🔴

Генплан Харькова и новые трамваи обговорил Терехов с представителем ООН

Мир 16:49   04.10.2023
Оксана Якушко
Генплан Харькова и новые трамваи обговорил Терехов с представителем ООН

Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Татьяной Молчан, сообщили в горсовете.

В рамках встречи стороны обсудили вызовы, которые возникнут перед Харьковом после войны. Татьяна Молчан отметила важность создания для города новой концепции Генерального плана. В дальнейшем это поможет найти необходимое финансирование и оперативно начать восстановление. Она отметила, что ЕЭК ООН продолжит активно помогать и поддерживать работу города с Фондом Нормана Фостера по подготовке столь важного для Харькова документа в рамках реализации проекта «UN4Kharkiv», который финансирует немецкое правительство.

Игорь Терехов отметил, что враг продолжает целеправленно уничтожать украинские экосистемы. Также негативно на окружающую среду влияют ежедневные обстрелы. По словам Татьяны Молчан, ЕЭК уже занимается экологической оценкой последствий войны в Украине, и результаты этих экспертиз также понадобятся в процессе восстановления.

Игорь Терехов отметил важность развития в Харькове электротранспорта. Впервые месяцы войны армия рф уничтожила много трамваев и троллейбусов, и сейчас город вынужден привлекать кредитные средства на закупку электробусов, сообщил Терехов.

«Также есть потребность в современных трамваях. Мы продолжаем строить две станции метрополитена, и нам нужен современный подвижной состав», — подчеркнул Игорь Терехов.

В рамках встречи стороны обсудили необходимость строительства муниципального жилья и разработку государственной политики по целенаправленному развитию в украинских городах отдельных отраслей экономики. Харьков, по словам Игоря Терехова, может специализироваться на IT-технологиях, индустрии и производстве энергетики.

Читайте також: «Мы создаем идеальный город будущего» — Терехов с трибуны в Швейцарии (видео)

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
05.10.2023, 22:14
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
05.10.2023, 21:42
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
05.10.2023, 16:10
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
05.10.2023, 18:21
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
05.10.2023, 20:22
Борьба за институт протезирования в Харькове: облсовет принял решение
Борьба за институт протезирования в Харькове: облсовет принял решение
05.10.2023, 12:33

Новости по теме:

15:45
«Мы создаем идеальный город будущего» — Терехов с трибуны в Швейцарии (видео)
13:06
Терехов и Фостер обсудили Генплан: первые проекты воплотят в следующем году
14:33
План восстановления Харькова будет не по Фостеру, а «по старому шаблону» – ХАЦ
18:29
Терехов в Британии обсуждает то, что поможет привлечь в Харьков инвесторов
22:02
При разработке генплана Харькова рассчитывают на 2-2,5 млн жителей — Терехов

  • Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Генплан Харькова и новые трамваи обговорил Терехов с представителем ООН»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 16:49;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Татьяной Молчан, сообщили в горсовете.".