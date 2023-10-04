Генплан Харькова и новые трамваи обговорил Терехов с представителем ООН

Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Татьяной Молчан, сообщили в горсовете.

В рамках встречи стороны обсудили вызовы, которые возникнут перед Харьковом после войны. Татьяна Молчан отметила важность создания для города новой концепции Генерального плана. В дальнейшем это поможет найти необходимое финансирование и оперативно начать восстановление. Она отметила, что ЕЭК ООН продолжит активно помогать и поддерживать работу города с Фондом Нормана Фостера по подготовке столь важного для Харькова документа в рамках реализации проекта «UN4Kharkiv», который финансирует немецкое правительство.

Игорь Терехов отметил, что враг продолжает целеправленно уничтожать украинские экосистемы. Также негативно на окружающую среду влияют ежедневные обстрелы. По словам Татьяны Молчан, ЕЭК уже занимается экологической оценкой последствий войны в Украине, и результаты этих экспертиз также понадобятся в процессе восстановления.

Игорь Терехов отметил важность развития в Харькове электротранспорта. Впервые месяцы войны армия рф уничтожила много трамваев и троллейбусов, и сейчас город вынужден привлекать кредитные средства на закупку электробусов, сообщил Терехов.

«Также есть потребность в современных трамваях. Мы продолжаем строить две станции метрополитена, и нам нужен современный подвижной состав», — подчеркнул Игорь Терехов.

В рамках встречи стороны обсудили необходимость строительства муниципального жилья и разработку государственной политики по целенаправленному развитию в украинских городах отдельных отраслей экономики. Харьков, по словам Игоря Терехова, может специализироваться на IT-технологиях, индустрии и производстве энергетики.