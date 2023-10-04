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ГСЧС показала, как тушили пожар в Волчанске после удара РФ (фото)

Происшествия 19:31   04.10.2023
Елена Нагорная
ГСЧС показала, как тушили пожар в Волчанске после удара РФ (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Около 13:00 4 октября в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области загорелась сухая трава вокруг автошколы, в которую попал один из российских артиллерийских снарядов.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К месту происшествия немедленно отправились спасатели 47-й Государственной пожарно-спасательной части в составе одного оперативного отделения. Они в 14:40 потушили огонь. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили чрезвычайники.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 19:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:00 4 октября в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области загорелась сухая трава вокруг автошколы, в которую попал один из российских артиллерийских снарядов.".