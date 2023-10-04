ГСЧС показала, как тушили пожар в Волчанске после удара РФ (фото)

Около 13:00 4 октября в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области загорелась сухая трава вокруг автошколы, в которую попал один из российских артиллерийских снарядов.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К месту происшествия немедленно отправились спасатели 47-й Государственной пожарно-спасательной части в составе одного оперативного отделения. Они в 14:40 потушили огонь. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили чрезвычайники.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области