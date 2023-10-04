Из Изюма можно доехать до Львова прямым поездом: подробности
Электропоезд, курсировавший по маршруту Изюм-Харьков-Киев, теперь будет ездить во Львов.
Об этом со ссылкой на Южная железная дорога сообщили в Изюмской городской военной администрации.
По данным ГВА, в октябре внедряют временный график движения поездов Изюм – Харьков – Киев – Львов вместо Изюм – Харьков – Киев.
Отправляться поезд №64/112 Изюм-Львов из города Изюма будет 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 октября в 18:22.
Прибытие в город Львов – в 13:40.
Отправляться со станции вокзала Львова поезд будет 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 октября в 14:53.
Прибытие в Изюм в 12:00.
В другие дни ежедневно курсирует поезд №112 сообщением Изюм-Киев, время отправления со станции Изюм 18:22 минуты. Прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 5:41.
В обратном направлении поезд №111, время отправления со станции Киев-Пассажирский – 22:57. Прибытие на станцию Изюм в 12:00.
Читайте также: Ряд поездов на запад Украины теперь патрулирует военизированная охрана
Новости по теме:
Вы читали новость: «Из Изюма можно доехать до Львова прямым поездом: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 14:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электропоезд, курсировавший по маршруту Изюм-Харьков-Киев, теперь будет ездить во Львов.".