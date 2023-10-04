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Из Изюма можно доехать до Львова прямым поездом: подробности

Общество 14:40   04.10.2023
Виктория Яковенко
Из Изюма можно доехать до Львова прямым поездом: подробности

Электропоезд, курсировавший по маршруту Изюм-Харьков-Киев, теперь будет ездить во Львов.

Об этом со ссылкой на Южная железная дорога сообщили в Изюмской городской военной администрации.

По данным ГВА, в октябре внедряют временный график движения поездов Изюм – Харьков – Киев – Львов вместо Изюм – Харьков – Киев.

Отправляться поезд №64/112 Изюм-Львов из города Изюма будет 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 октября в 18:22.

Прибытие в город Львов – в 13:40.

Отправляться со станции вокзала Львова поезд будет 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 октября в 14:53.

Прибытие в Изюм в 12:00.

В другие дни ежедневно курсирует поезд №112 сообщением Изюм-Киев, время отправления со станции Изюм 18:22 минуты. Прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 5:41.

В обратном направлении поезд №111, время отправления со станции Киев-Пассажирский – 22:57. Прибытие на станцию Изюм в 12:00.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 14:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электропоезд, курсировавший по маршруту Изюм-Харьков-Киев, теперь будет ездить во Львов.".