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«Не явился из-за страха»: 3 года за решеткой проведет уклонист с Харьковщины

Общество 15:55   04.10.2023
Виктория Яковенко
«Не явился из-за страха»: 3 года за решеткой проведет уклонист с Харьковщины

В Харьковской области осудили 46-летнего жителя села Семеновка Близнюковской громады, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не явился.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в мае прошлого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

«В июне этого года мужчина получил повестку для прибытия во второй отдел Лозовского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных документах», — добавили правоохранители.

Однако мужчина не прибыл в военкомат. В ходе судебного разбирательства фигурант признал свою вину и объяснил, что «не явился по повестке из-за страха».

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 15:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области осудили 46-летнего жителя села Семеновка Близнюковской громады, который прошел ВВК, однако по вызову в военкомат не явился.".