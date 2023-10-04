Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил по Боровой около полуночи.
«Около полуночи враг нанес удар по пгт Боровая Изюмского района, предварительно управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили двухэтажный жилой дом, детсад и здание центра занятости. Женщина 83 лет получила легкие ранения, в госпитализации не нуждалась», — написал Синегубов в telegram.
По его информации, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
«В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждено пять частных жилых домов. В с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание школы. В с. Ивашки Богодуховского района повреждено здание инкубатора и спиртзавода. В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района повреждено семь частных домов», — перечислил Синегубов.
Читайте также: Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил по Боровой около полуночи".