«Птички» харьковской 92 ОШБр уничтожили артустановку РФ за $900 тысяч (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила три единицы вражеской техники в районе города Бахмут Донецкой области.
Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:
— ВАТ «Буханка» (поражение);
— САУ 2С1 «Гвоздика» 122 мм с пятью членами экипажа стоимостью 900 тысяч долларов (уничтожение);
— ВАТ (уничтожение).
Видео: Юрий Федоренко
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 21:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила три единицы вражеской техники в районе города Бахмут Донецкой области.".