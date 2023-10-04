Враг повредил автошколу и поджег сухую траву в Волчанске – ХОВА (фото)
4 октября около 13:00 армия РФ нанесла удар по городу Волчанск на Харьковщине.
«В результате вражеских обстрелов повреждено здание автошколы. На территории учебного заведения загорелась сухая трава. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 октября около 13:00 армия РФ нанесла удар по городу Волчанск на Харьковщине.".