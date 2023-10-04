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Враг повредил автошколу и поджег сухую траву в Волчанске – ХОВА (фото)

Общество 15:19   04.10.2023
Виктория Яковенко
Враг повредил автошколу и поджег сухую траву в Волчанске – ХОВА (фото)

4 октября около 13:00 армия РФ нанесла удар по городу Волчанск на Харьковщине.

«В результате вражеских обстрелов повреждено здание автошколы. На территории учебного заведения загорелась сухая трава. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 15:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 октября около 13:00 армия РФ нанесла удар по городу Волчанск на Харьковщине.".