Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🔴

Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец

Происшествия 07:15   04.10.2023
Оксана Горун
Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец Иллюстрация: карта DeepState

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что армия РФ активизировалась на южном участке фронта, идущего у админграницы Харьковской и Луганской областей.

«Активизировался противник в Боровском направлении после проведения перегруппировки, — написал Машовец в обзоре утром 4 октября. — В частности, 3-я мотострелковая дивизия противника внезапно атаковала украинские передовые позиции по направлению с. Площанка — с. Макеевка (приняли участие в атакующих действиях подразделения ее 252-го мсп и 237-го танкового полка (тп). Противнику удалось оттеснить наши передовые подразделения, как минимум на 600 м».

При этом обозреватель отмечает, что оккупанты продолжают перемещать свои войска по направлению с восточного фронта на южный. С большой вероятностью, именно в этом направлении двинется 30-я бригада, которую пока отправили на восстановление.

Читайте также: В ОП сообщили, о чем Зеленского просили военные в Харьковской области

«Командование противника продолжает процесс «изыскания резервов, где это только возможно». Так, 30-ю омсбр противник отводит со Сватовского направления для доукомплектования личным составом и ВВТ до штатных норм. Я некоторое время назад уже писал, что, вероятно, эту бригаду из состава 2-й ОВА, переместят на Купянское направление. Но, похоже, что у командования противника на этот счет другие планы… Бригаду тащат на полигон в Донецкую область «для восстановления»… Очевидно, что ее восстанавливали бы где-то в базовом районе в Луганской области, если бы собирались перемещать именно под Купянск, а так тянут на юг», — прокомментировал действия врага Константин Машовец.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
05.10.2023, 22:14
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
05.10.2023, 16:10
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
05.10.2023, 21:42
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
Массовое убийство на Харьковщине. Первые минуты после ракетного удара (видео)
05.10.2023, 18:21
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
05.10.2023, 20:22
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
05.10.2023, 23:18

Новости по теме:

10:53
В ВСУ сравнили количество оккупантов под Купянском и Бахмутом
09:33
Рейд в граничащую с Харьковщиной область РФ: окупанты понесли потери (видео)
08:08
Харьковские нацгвардейцы уничтожили около 15 российских оккупантов
07:51
Армия РФ незначительно продвинулась в сторону Харьковщины: данные ISW (карты)
07:35
Ночью Украину атаковали «шахеды», на Харьковщине — два авиаудара — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 07:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что армия РФ активизировалась на южном участке фронта, идущего у админграницы Харьковской и Луганской областей".