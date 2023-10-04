Вражескую «Рапиру» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)
Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковала на Купянском направлении российскую технику.
«FPV-дроном уничтожила замаскированную российскую 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», – пишет Государственная пограничная служба Украины.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковала на Купянском направлении российскую технику.".