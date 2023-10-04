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Вражескую «Рапиру» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)

Общество 11:16   04.10.2023
Виктория Яковенко
Вражескую «Рапиру» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)

Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковала на Купянском направлении российскую технику.

«FPV-дроном уничтожила замаскированную российскую 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», – пишет Государственная пограничная служба Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковала на Купянском направлении российскую технику.".