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49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском

Происшествия 16:10   05.10.2023
Оксана Якушко
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском

«Показательно жестоким российским преступлением» назвал удар ракеты по продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По состоянию на данный момент из-под завалов извлечены тела 49 погибших людей, среди них мальчик 6 лет», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются.

«Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Предоставляется помощь раненым», — прокомментировал трагедию президент Владимир Зеленский.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 16:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Показательно жестоким российским преступлением» назвал удар ракеты по продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский.".