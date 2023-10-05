49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
«Показательно жестоким российским преступлением» назвал удар ракеты по продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По состоянию на данный момент из-под завалов извлечены тела 49 погибших людей, среди них мальчик 6 лет», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются.
«Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Предоставляется помощь раненым», — прокомментировал трагедию президент Владимир Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 16:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Показательно жестоким российским преступлением» назвал удар ракеты по продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский.".